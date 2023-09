Venezia e il 'poema' pittorico di Italico Brass

Il 'poema pittorico' di Italico Brass (Gorizia 1870-Venezia 1943) riemerge in una mostra dedicata all'impressionista veneziano, che si aprirà il 29 settembre a Palazzo Loredan. Nome rimasto a lungo nel silenzio, Brass è stato protagonista del panorama artistico internazionale nei primi decenni del Novecento e nella fascinosa Venezia del temp. La sua è una pittura in piena sintonia con una società che all'epoca viveva un rofondo e talvolta tumultuoso rinnovamento.

Nel suo percorso pittorico, Brass chiude un'epoca e ne apre un'altra, inedita, condividendo gli stimoli e la poetica degli impressionisti, e facendo di Venezia la sua città d'elezione e il soggetto prediletto.

La rassegna a Palazzo Loredan (fino al 12 dicembre) è curata da Giandomenico Romanelli e Pascaline Vatin. E' promossa dall'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti di Venezia e dall'editore "lineadacqua". Esposte nella prestigiosa sede in Campo Santo Stefano vi sarannop un centinaio di opere, di cui molte inedite e finalmente visibili, parte del lascito dell'artista alla famiglia.



