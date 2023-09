Gli affreschi di Giotto 'sbarcano' a New York

Giotto, con la sua inarrivabile Cappella degli Scrovegni e cicli degli affreschi del XIV secolo di Urbs Picta di Padova, sbarcano a New York in una speciale mostra dal titolo "La Magia di Giotto" che dall'8 novembre all'31 gennaio 2024 sarà visitabile all'Istituto Italiano di Cultura.

Il cuore dell'esposizione è l'esperienza immersiva, realizzata da Hidonix INC - azienda specializzata in Intelligence spaziale, Extended Reality e Intelligenza artificiale - che nella sala conferenze dell'Istituto permetterà al pubblico di muoversi virtualmente dentro la Cappella degli Scrovegni, grazie ad una sua innovativa riproduzione olografica ad alta definizione resa possibile da visori HoloLens. Nelle altre sale, touch screens e pannelli grafici scansionabili tramite la tecnologia di "Image Recognition" di Hidonix e senza le limitazioni dei più comuni QR codes permetteranno un dialogo con l'eredità di Giotto, l'approfondimento delle innovazioni portate dall'artista nella Cappella degli Scrovegni, la conoscenza del ricchissimo patrimonio artistico patavino e della sua eredità intellettuale.

L'emozione e la meraviglia per i visitatori sarà completata dall'esposizione di uno dei capolavori del Guariento, una tempera su tavola di 90 x 58 cm identificata come Angelo seduto su uno scranno, in prestito dai Musei Civici di Padova.



