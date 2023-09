Festeggia i 100 anni il Politecnico Calzaturiero del Brenta

Compie 100 di storia il Politecnico Calzaturiero della Riviera del Brenta, la scuola che forma i professionsti del made in Italy. L'appuntamento sarà celebrato sabato 30 settembre con un evento a Villa Foscarini Rossi di Stra (Venezia). Dopo la consegna dei diplomi agli studenti, si terrà (ore 18) la cerimonia dedicata al centenario della Scuola di disegno per arti e mestieri alla presenza di istituzioni, rappresentanti delle associazioni di categoria, imprenditori e alunni legati alla storia del polo di formazione e innovazione del distretto. La Scuola di disegno per arti e mestieri nacque nel 1923 su iniziativa dell'Associazione Nazionale Combattenti della sezione di Stra.

Ad un secolo di distanza, il Politecnico parla la lingua universale della moda, dell'alta artigianalità e prepara specialisti della calzatura, della pelletteria e della maglieria provenienti da tutto il Paese.

Nell'ultimo decennio la scuola ha assegnato oltre 600 diplomi. La struttura forma ogni anno 1000 lavoratori e 300 ragazzi, con un'elevata percentuale di inserimento nel mondo del lavoro. Il 95% degli studenti, trova impiego prima di terminare gli studi. Per quanto riguarda l'anno in corso, le iscrizioni ai percorsi formativi nel loro complesso hanno registrato un deciso incremento: nel primo semestre del 2023 il Politecnico ha raggiunto e superato il numero di iscrizioni totalizzate nel corso dell'intero 2022



Riproduzione riservata © Copyright ANSA