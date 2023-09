Francesco Zambelli, presidente del Rugby Rovigo, definisce all'ANSA l'esito dell'amichevole fra la sua squadra e il Petrarca Padova, finita con una rissa che ha provocato ben 62 squalifiche, "un provvedimento del genere che non ha precedenti". "Mi dispiace moltissimo per i danni a società e all'indotto - aggiunge - . Non intendo fare altri commenti visto il tipo di giudizio, è chiaro che non voglio aggiungere altro".



