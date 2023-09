Venezia, guida segnala un danno a una statua di Palazzo Ducale

La mano della statua che rappresenta 'L'abbondanza', sulla scala di Palazzo Ducale di Venezia, è monca del dito mignolo. Lo rileva Sabino Rinelli, da 30 anni guida turistica ufficiale lagunare, che ha segnalato la cosa più di un mese fa ai capi sala del Palazzo ma non ha mai avuto riscontro dai vertici del luogo-simbolo di Venezia, già sede del Doge. "Non so se sia stato un atto vandalico o una disattenzione - dice Rinelli all'ANSA -. Mi è stato detto che il dito mancava già da molti anni, ma sono certo che prima del Covid c'era. Ci metto la mano sul fuoco. La mia non è una denuncia contro il Palazzo Ducale ma contro un sistema generale, sull'andazzo della nostra proprietà artistica e culturale". "E' un dettaglio - aggiunge -, vengo da un'educazione artistica e con il mio lavoro ho un occhio abituato ai particolari, specie a Venezia". Rinelli sospetta che non sia stata detta tutta la verità sulla vicenda, basandosi anche su un'altra segnalazione fatta parecchio tempo fa sulla 'sparizione' dalla Sala dell'Armeria della bandiera turca presa dalla Serenissima alla battaglia di Lepanto. "Mi era stato detto - afferma - che era stata portata via per un restauro, ma sono passati quasi 20 anni e non l'ho più rivista". Ora la vicenda del dito mignolo della statua nella seconda rampa della Scala d'Oro dove alla destra c'è "La carità", che ha da sempre le dita spezzate ("si vede però che c'è stato un tentativo di rinforzarle"), mentre a sinistra c'è "L'Abbondanza" ora menomata secondo Rinelli il quale sottolinea che la sua "è stata una segnalazione oltre che per una questione etica di guida ufficiale anche per un dovere da cittadino, di educazione civica".



