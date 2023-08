Zaia, solo in Veneto 9 mila migranti con l'ultimo flusso

"Abbiamo quasi 9 mila persone ospitate rispetto a questo flusso migratorio. Non abbiamo mai rifiutato nessuno, ma siamo preoccupati perché non ci sono più spazi e la situazione rischia di diventare inquietante". Lo ha detto stamane il presidente del Veneto, Luca Zaia, nel corso di un punto stampa a Venezia.

Per il governatore, la solidarietà va erogata in maniera seria, "ma c'è il tema della sostenibilità - ha spiegato - Cè un livello oltre il quale non possiamo garantire dignità. Dobbiamo scongiurare tendopoli e mega assembramenti, tipo Cona".

Zaia è tornato anche a puntare il dito contro l'Europa: "È totalmente assente in questa partita. Non può essere latitante, bisogna chiedere che scenda in campo. L'Italia non può diventare il ventre molle del continente", ha concluso.



