Rdc: in Veneto 1.702 sospesi, 785 nel programma di reimpiego

In Veneto sono 1.702, aggiornati a ieri, i titolari di Reddito di cittadinanza che si sono visti sospendere la misura economica; di essi 785 sono stati inseriti nel programma regionale Garanzia occupabilità lavoratori (Gol) e stanno partecipando a un percorso di politica attiva del lavoro.

Lo riferisce l'assessore regionale al Lavoro Elena Donazzan Dopo aver ricevuto i dati dall'Anpal, la Regione sta coordinando i Centri per l'Impiego per contattare rapidamente gli interessati, con l'obiettivo di aggiornare i patti di servizio personalizzati e definire un percorso di politica attiva per chi non è ancora inserito nel programma Gol. Per Donazzan "è fondamentale garantire che coloro che sono pronti e disponibili per il lavoro possano accedere al Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl), a condizione di essere inseriti in un percorso di politica attiva. Sin dai primi giorni di agosto abbiamo allertato i Centri per l'Impiego affinché gli ex beneficiari del reddito siano assistiti nell'accesso alla nuova misura e al relativo sussidio di 350 euro mensili, per un periodo massimo di dodici mesi".



