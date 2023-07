Zaia, chiesto lo Stato di emergenza nazionale

"Ho trasmesso oggi alla presidente del Consiglio Meloni la richiesta dell'attivazione dello Stato di Emergenza Nazionale: il maltempo che ha flagellato in questi giorni la Regione Veneto e l'intero Nord Italia ha provocato danni gravi e diffusi, oltre il ferimento di numerose persone".

Lo riferisce il presidente del Veneto Luca Zaia.

Ricordando di aver firmato e aggiornato lo Stato di Emergenza Regionale, Zaia sottolinea che "con questo ulteriore documento chiediamo il riconoscimento di un'emergenza che ha assunto un rilievo nazionale, e la possibilità di accesso al Fondo di Solidarietà previsto per i danni catastrofali".

Ammonta a circa un centinaio di milioni di euro la prima stima dei danni causati dal maltempo in Veneto. Si tratta dell'effetto di otto giorni di grandinate, con raffiche di vento che sono arrivate a 180 chilometri orari. Il settore più colpito è quello agricolo, con molti impianti messi a terra nelle aziende agricole, colpite da una grandine di dimensioni fuori dal normale.



