Al Salone Nautico di Venezia arriva il virtual showroom

(ANSA) - VENEZIA, 29 MAG - Le tecnologie del metaverso applicate al settore marittimo entrano al Salone Nautico di Venezia. Nasce così ShowVerse, il virtual showroom di Lifields sviluppato in partnership con Digital Mosaik.

La piattaforma web, che sarà presentata il primo giugno, permetterà ai sea lover e ai potenziali acquirenti di salire a bordo di yacht, catamarani, tender, barche a vela e qualsiasi altro mezzo di trasporto marittimo, in maniera del tutto virtuale. Permetterà così di interagire con ogni prodotto in maniera iperrealistica, attraverso modelli 3D di alta qualità realizzati con motore grafico Unreal 5 e fruibili da qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento. Ogni esperienza di ShowVerse può essere personalizzata a seconda delle esigenze ed essendo basata su Blockchain può essere integrata con acquisto Nft dei vari prodotti.

"Le tecnologie del Web 3.0 rappresentano un pilastro d'investimento prioritario in Lifields. Crediamo fortemente nelle potenzialità delle innovazioni digitali non solo per la nautica, ma in tutti i settori dove serve modernizzare le aree marketing e comunicazione. Il mezzo nautico Ala-M esposto all'interno della piattaforma ShowVerse costituisce il primo caso studio concreto", ha affermato Maurizio Manenti, fondatore e ad di Lifields. (ANSA).