Bassano vince la prima sfida tra gli asparagi del Veneto

L'asparago Dop di Bassano del Grappa (Vicenza) ha vinto la prima inedita sfida del gusto contro il turione di Mambrotta, frazione di San Martino Buon Albergo (Verona).

Un vero e proprio derby svoltosi alla Fracanzana di Montebello Vicentino, protagonisti decine di appassionati gastronomi impegnati in assaggi 'alla cieca' del piatto, uno per fazione concorrente, composto da tre asparagi e un uovo sodo fulcro centrale delle portate della cena tematica realizzata dallo chef Mauro Dal Maso.

L'esito delle urne ha visto prevalere il Dop di Bassano per una decina di voti di distacco. I prodotti erano stati raccolti in mattinata nei rispettivi territori, pezzatura media di prima qualità, e illustrati rispettivamente da Marco Casato, presidente produttori Mambrotta, e Paolo Brotto, del Consorzio di tutela dell'asparago bianco di Bassano Dop, accompagnati dai vini della 'Ottella' di Peschiera del Garda (Verona).

L'iniziativa, ideata dal giornalista enogastronomo Alberto Tonello, ha entusiasmato gli agricoltori delle zone interessate che hanno avuto modo, quasi a fine stagione, di raccogliere ulteriori testimonianze positive sulle loro produzioni. L'idea è ora di programmare il "derby di ritorno" a fine estate, con la sfida tra turioni settembrini. (ANSA).