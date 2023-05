Marco Mengoni aprirà il Power Hits 2023 all'Arena di Verona

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Per il settimo anno consecutivo, anche quest'anno sarà l'Arena di Verona ad accogliere la settima edizione di Power Hits Estate e RTL 102.5 affida a Marco Mengoni - già vincitore del premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2021 con il brano Ma Stasera - il lancio della nuova edizione.

Con lui, sul palco, l'amica e collega Elodie: insieme con Pazza Musica, il nuovo singolo con la cantante contenuto nel progetto discografico Materia (Prisma), terzo ed ultimo album della trilogia multiplatino Materia, in uscita domani, venerdì 26 maggio.

Il grande show a Verona della prima radiovisione d'Italia porterà sul palco tutte le canzoni che hanno dominato l'airplay radiofonico per decretare il Power Hit dell'estate del 2023.

L'appuntamento è per il 29 agosto: sul palco dell'Arena saliranno tutti gli artisti più amati e le canzoni più suonate dalle radio italiane per decretate il power hit dell'estate 2023. (ANSA).