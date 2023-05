Caterina Murino, madrina alla Mostra di Venezia? È un regalo

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - "Ho sempre avuto Venezia nel cuore...tutte le città sono uniche al mondo, ma nessuna può eguagliare la sua maestosa bellezza. Essere la madrina dell'80esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia é un immenso onore e una grande responsabilità e mi impegnerò con tutta me stessa per esserne all'altezza", dice a caldo all'ANSA Caterina Murino.

"Ringrazio di cuore Alberto Barbera e la Biennale di Venezia per questo prezioso regalo. In tutti questi anni ho cercato di rappresentare l'Italia nel mondo. Ora ritorno finalmente a casa sul palco più internazionale e prestigioso che la cultura italiana possiede", conclude l'attrice. (ANSA).