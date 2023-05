Trovata mina anticarro della II guerra mondiale a Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 08 MAG - Una mina anticarro di forma circolare, del diametro di circa 20 centimetri, risalente alla Seconda Guerra mondiale, è stata rinvenuta domenica a Forte Marghera, antica fortificazione sulla gronda lagunare di Mestre, durante lo svolgimento del "Venezia Comics", festival del fumetto e della cultura pop della città.

Ad accorgersi dell'ordigno - si è appreso - sarebbe stato un passante, con una probabile formazione in campo militare, che ha immediatamente avvisato le forze dell'ordine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Mestre, i quali hanno messo in sicurezza l'area interessata recintandola, per evitare il rischio che le persone, a centinaia in quel momento al Forte, si avvicinassero. I militari sono ora in attesa delle disposizioni della Prefettura per le operazioni di bonifica.

