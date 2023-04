Autotreno contromano in sottopasso Verona,schianto su 2 auto

(ANSA) - VERONA, 28 APR - Poteva avere conseguenze molto più gravi l'incidente avvenuto oggi a Verona nel sottopasso di viale Piave, nei pressi della Fiera. Un autotreno di una ditta di trasporti romene ha imboccato contromano il sottopasso scontrandosi frontalmente con due auto che le percorrevano nel senso unico consentito. Un automobilista 52enne veronese è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale, dove è stata ricoverata anche una rodigina, conducente dell'altra auto.

Sul posto oltre ai sanitari del 118 e ai Vigili del fuoco, la Polizia locale che ha sottoposto il camionista, un 43enne romeno, all'alcoltest, risultato negativo. L'uomo però è stato sanzionato per non avere rispettato i tempi di guida a riposo.

L'incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità nella zona ed il sottopasso è stato riaperto al traffico solo dopo le 16. (ANSA).