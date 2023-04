Pa: Cgia Mestre, 'deludenti risultati dalla spending review'

(ANSA) - VENEZIA, 15 APR - Per anni si è parlato di spending review, ovvero del contenimento della spesa necessaria per il funzionamento della Pubblica Amministrazione (PA), ma i risultati conseguiti sono stati deludenti. A dirlo è l'Ufficio studi della Cgia di Mestre. Se dal 1995 i consumi intermedi sono in costante crescita, negli ultimi 10 anni hanno subito un'impennata addirittura del 27% (in valore assoluto pari a +24,3 miliardi di euro), mentre l'inflazione, sempre in questo stesso periodo, è salita del 14%. Per l'associazione degli artigiani di Mestre, dunque, non si riesce a spendere completamente i fondi di coesione europea o quelli previsti dal Pnrr, ma per mantenere in moto la macchina pubblica si sborsa sempre di più. Nel 2022 si è arrivati alla spesa record di 115 miliardi di euro. (ANSA).