Vinitaly: nasce primo Vermouth prodotto con Amarone Valpolicella

(ANSA) - ROMA, 02 APR - Un Vermouth prodotto con vino Amarone della Valpolicella docg e le erbe officinali della Lessinia. Si tratta dell'ultima creazione enologica di Ca' Rugate cantina di Montecchia di Crosara in provincia di Verona e del suo titolare, l'enologo Michele Tessari. «Ho creato così il primo Vermouth concepito con il vino Amarone della Valpolicella» racconta il viticoltore nella quiete della campagna scaligera «da tempo approfondivo la storia di don Luigi Zocca, detto il prete da Sprea, un piccolo paese nell'Alta Val d'Alpone in provincia di Verona. Qui, tra il XIX e il XX secolo, diede vita e anima ad un orto botanico destinato ad entrare nella storia erboristica regionale e nazionale». Questa storia l'ha affascinato al punto che, nell'area delle Rugate, a Monteforte d'Alpone, Tessari iniziò sperimentazioni inerenti la coltivazione di diverse erbe officinali; nel contempo assistiva alla riscoperta planetaria del Vermouth, «dove la narrazione della ricerca erboristica costituisce l'anima del racconto e il vero tratto distintivo e caratteriale» sottolinea Tessari. La somma di questi sentimenti prosegue il viticoltore «mi ha portato, con alcune prove empiriche iniziate anni addietro, ad affrontare la sfida della realizzazione di un Vermouth diverso, fuori dall'ordinario. Ho creato così il primo Vermouth concepito con il vino Amarone della Valpolicella». Per farlo ha individuato in Piero Cane l'enologo ed il maestro erborista, dotato di esperienza e talento unici. «Siamo giunti, insieme a Piero Cane, ad una ricetta di 46 botaniche, in grado di esaltare e connotare un Vermouth diverso, che parla di territorio, storia antica e sensorialità fuori dal coro». Tessari ha aggiunto un altro tassello: con Annalisa Bollini, l'artista ricamatrice che ha lavorato alla creazione della casa delle Rugate presente nelle etichette, Tessari sta realizzando la confezione cilindrica, che accompagnerà ogni singola bottiglia del Vermouth concepito con il vino Amarone della Valpolicella. (ANSA).