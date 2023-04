Vinitaly: Zìmē sbarca a OperaWine con Amarone Valpolicella

(ANSA) - ROMA, 01 APR - Zìmē, da Amarone Opera Prima a OperaWine-Vinitaly. Situata nel cuore della Valpolicella Classica, ricavata da un'antica cava di arenaria risalente al XV secolo a suggellare il legame tra la sua filosofia e l'identità territoriale, la cantina Zìmē, guidata dall'enologo Celestino Gaspari, è presente ad OperaWine, in programma sabato 1 aprile nelle Ex Gallerie Mercatali di Verona, vigilia di Vinitaly (2-5 aprile, Veronafiere), col premiato "Amarone della Valpolicella Classico La Mattonara Riserva 2009". Vino tra i 130 selezionati per questa edizione di OperaWine dalla rivista americana Wine Spectator che dal 2012 collabora con Veronafiere e Vinitaly nell'ideazione e organizzazione dell'evento. Ad inizio d'anno Zìmē aveva partecipato all'edizione di Amarone Opera Prima 2018, organizzata dal Consorzio Tutela Vini Valpolicella in Gran Guardia sempre a Verona. "Il nome Zìmē" racconta Celestino Gaspari "proviene dal greco e significa "lievito", elemento fondamentale nel mondo dell'enologia, ma anche elemento simbolico che richiama la naturalità, valore basilare nel mio percorso lavorativo e il fermento, inteso come attitudine continua alla trasformazione". Ristabilire un perfetto habitat dove uomo e Natura sono in perfetta simbiosi è il punto di partenza e di arrivo di un nuovo umanesimo della terra.

"Vogliamo instaurare un rinnovato rapporto con l'ambiente dove l'uomo è il naturale custode del territorio, colui che lo protegge, ma anche colui che è capace di rinnovarlo, reinterpretandolo". Tradizione e innovazione sono i due binari complementari su cui si snoda "la produzione di vini Zìmē" conclude Celestino Gaspari "dove al rispetto e alla cura dei vini storici della Valpolicella si affiancano l'invenzione e la sperimentazione di nuovi vini che valorizzano e rinnovano il territorio". (ANSA).