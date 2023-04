Covid: in Veneto 425 nuovi casi ieri, nessun ricovero in più

In Veneto sono 425 i nuovi casi di Covid-19 registrati ufficialmente ieri, e non c'è stata alcuna vittima. dall'inizio della pandemia i contagi sono stati 2.707.053 e le vittime sono ferme a 16.746.

La situazione clinica è stabile, con nessun ricovero sia in area medica (823 pazienti) che in terapia intensiva (28). Gli attuali positivi registrati sono 17.915, 45 in più in 24 ore.

