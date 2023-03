Corteo anarchici a Venezia, calma apparente in città

(ANSA) - VENEZIA, 25 MAR - In Campo Santa Margherita c'è una calma apparente, ma dando un'occhiata ad uno dei luoghi di Venezia di maggior richiamo della movida locale la sensazione è quella di un clima surreale, di sospensione. Così uno dei luoghi simbolo della città si appresta ad accogliere nel pomeriggio la manifestazione non autorizzata di solidarietà nei confronti di Juan Antonio Sorroche Fernandez, il 44enne anarchico spagnolo condannato nel 2022 dal tribunale a 28 anni per l'attentato dinamitardo del 2018 alla sede della Lega di Villorba. Nel campo i negozi sono chiusi, le saracinesche abbassate ovunque, solo un paio di bar restano aperti, nessun tavolino e sedie all'esterno.

(ANSA).