Jerry Calà dimesso da clinica di Napoli

Jerry Calà ha lasciato in mattinata la Clinica Mediterranea di Napoli dove era stato ricoverato per un infarto nella notte tra venerdì e sabato scorso. L'attore era stato portato nella struttura sanitaria dai soccorritori del 118: la Mediterranea è inserita nella rete Ima, per la cura dell'infarto miocardico acuto.

Calà, 71 anni, colpito da malore in albergo, si trova a Napoli per le riprese del suo ultimo film, "Hanno rapito Jerry Cala': il riscatto e' un problema", prodotto da Gianluca Varriale per VargoFilm. (ANSA).