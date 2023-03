Artisti ucraini espongono opere a Padova per i diritti umani

(ANSA) - PADOVA, 02 MAR - Il Centro Culturale Altinate San Gaetano di Padova ospita dal 1 al 23 marzo la mostra Ukranian art in Italy - Human Rights | Padova - Kherson, organizzata e promossa dalle associazioni Vitaukr e Let's Do It Ukraine e Let's Do It Italy in collaborazione con il Comune di Padova - assessorato alla Cultura e il patrocinio di Regione Veneto, ambasciata d'Ucraina nella Repubblica Italiana, ambasciata d'Italia a Kiev e Istituto Italiano di Cultura a Kiev. La rassegna, a cura di Liudmila Vladova Olenovych, propone un percorso fra 127 opere di 47 artisti ucraini per sostenere la promozione e la diffusione dell'arte contemporanea dell'Ucraina in questi tragici tempi di guerra nel Paese e sostenere gli artisti e i progetti umanitari lanciati dalle organizzazioni promotrici attraverso la vendita delle opere esposte. La mostra racconta l'esperienza artistica prima e dopo l'inizio dei tragici eventi, costruisce il dialogo che si sviluppa fra Padova e la città di Kherson, unite dall'inizio del conflitto in un gemellaggio spirituale. "In modo particolare l'attenzione è concentrata sulle drammatiche vicende della città di Kherson, - spiega il critico e storico d'arte Giorgio Grasso - città simbolo della resistenza durante l'occupazione russa.

Questa esposizione accompagnerà il pubblico in un percorso estetico ed emozionale che, oltre a rendere visibile il profondo turbamento che ha mosso gli artisti a realizzare i propri lavori, li porterà a comprendere gli orrori della guerra e quanto l'arte possa essere espressione di impegno personale per l'indipendenza e la libertà". (ANSA).