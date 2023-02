Milano-Cortina: Salvini, 80% infrastrutture concluse in tempo

"Sono ministro da 4 mesi e posso dire che stiamo sbloccando cantieri e progetti. Per quello che mi riguarda, nonostante gli anni di ritardo accumulati in precedenza, l'80% delle infrastrutture finirà in tempo utile".

Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine della cabina di regia sulle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, svoltasi oggi a Venezia.

"Stiamo lavorando per accrescere questa percentuale", ha aggiunto Salvini, sottolineando che "se tutti avessero fatto il loro lavoro negli anni precedenti, sarei più tranquillo. Però non rimpiango il passato e dico che le Olimpiadi saranno un'eccezionale occasione di sviluppo non solo per Milano e Cortina, ma per tutta Italia. Se avessimo ascoltato i signori del no - ha concluso - non staremmo parlando di Olimpiadi o di Mose. Non parleremmo di nulla". (ANSA).