Covid: Veneto, ieri 282 nuovi contagi e nessuna vittima

(ANSA) - VENEZIA, 12 FEB - Sono 282 - 190 in meno del giorno prima - i casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto. Il dato più confortante riguarda i morti a causa della pandemia: l'ultimo bollettino regionale vede nelle ultime 24 ore nessuna vittima. I morti dall'inizio della pandemia rimangono pertanto a quota 16.611. Il totale dei contagiati è pari a 2.683.304.

Scendono notevolmente gli attuali positivi, che sono 16.073, (-616) rispetto alle 24 ore precedenti. Lieve aumento (+4) dei ricoveri in area non critica, che sono 865, e in terapia intensiva, che sono 41 (+2). (ANSA).