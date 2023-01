Covid: Veneto, ieri 628 nuovi casi e 11 vittime

(ANSA) - VENEZIA, 21 GEN - Scendono ancora a quota 628 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto contro i 684 del giorno prima (66 in meno). Si contano anche11 vittime (8 in precedenza) che portano ad un totale di 16.516. Lo riferisce il bollettino regionale. I totali da inizio pandemia ammontano a 2.636. 628. Sale il dato dei casi di positività attuali, che sono 18.047 (+220). Cala invece il dato clinico, con 1.067 ricoveri in area medica (-82) e sale di poco quello in terapia intensiva ora a 61 (+2) (ANSA).