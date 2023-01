Venezia, la laguna si fa arte nelle opere di Roberto Ghezzi

(ANSA) - VENEZIA, 20 GEN - Un'iniziativa artistica in cui arte, uomo e ambiente entrano in consonante e originale connessione. Si intitola 'Acque Naturografie' il nuovo progetto dell'artista Roberto Ghezzi, presentato stamane nella sede dell'Autorità portuale di Venezia, che sarà ospitato dal 3 febbraio al primo maggio presso il Fondaco dei Tedeschi.

L'intero corpus di opere è l'approdo finale di una ricognizione che Ghezzi ha intrapreso ormai da qualche anno lungo l'arco costiero dell'alto Adriatico: dopo il litorale del Friuli Venezia Giulia, le coste di Slovenia e Croazia, il progetto è arrivato a Venezia con la realizzazione delle opere più recenti, protagoniste della mostra. Si tratta di "veri e propri autoritratti della laguna", in cui artista e natura disegnano insieme affascinanti vedute astratte e contemporanee.

"Le opere - ha spiegato l'artista - non rappresentano il paesaggio, sono il paesaggio". Ghezzi nel corso degli anni ha abbandonato la rappresentazione della natura per intraprendere con lei la strada del dialogo, realizzando particolari supporti di tessuto, tele bianche su cui essa possa raffigurarsi liberamente: per la creazione delle naturografie, l'artista sceglie il luogo dell'installazione e la tipologia di tessuto, che viene lasciato parzialmente immerso nell'acqua, demandando così al tempo e alla natura stessa il completamento dell'opera.

La luce, il vento e la pioggia, le piante e gli organismi che vivono in quelle acque agiscono sulle tele per creare paesaggi vivi e sempre diversi. Per la realizzazione delle opere in mostra da febbraio, Ghezzi ha applicato la sua particolare tecnica al largo delle acque della laguna veneta, tra l'Oasi naturale di Valle Averto fino alle aree più urbanizzate dell'Arsenale di Venezia e alle barene "rinaturalizzate".

