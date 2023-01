Milano-Cortina: Zaia, appalto pista bob nelle prossime ore

"Per la pista da bob la gara d'appalto sarà aggiudicata nelle prossime ore". Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, a margine dell'incontro sulle opere per le Olimpiadi Milano-Cortina.

"Prima del 2026 dobbiamo essere pronti - ha aggiunto Zaia - perché avremo gli eventi test, quindi si va avanti per arrivare a collaudare le opere. Ricordo che il Cio ci chiede le opere olimpiche sportive, dopodiché tutto quello che è infrastruttura viaria e viabilità fa parte dell'eredità che lasceremo. Ho chiesto anche oggi al tavolo che le opere siano tutte finanziate per quello che riguarda la mia area dolomitica, e che siano progettate ed appaltate prima delle Olimpiadi", ha concluso.

(ANSA).

