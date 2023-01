Capodanno: Veneto, 51 interventi per incendi causa petardi

(ANSA) - VENEZIA, 01 GEN - Sono stati 51 gli interventi dei vigili del fuoco in Veneto nella notte di Capodanno per incendi dovuti esclusivamente ai botti dei festeggiamenti. Le chiamate di allerta sono arrivate un po' da tutte le province, esclusa Treviso, dove non c'è stato alcun intervento. La gran parte degli interventi, precisa il Comando regionale, hanno riguardato incendi di cassonetti e cumuli di rifiuti. Dalle ore 20 di San Silvestro alle 8 di stamane sono stati effettuati 22 interventi di spegnimento a Venezia, 9 a Padova, 9 a Verona, 7 a Vicenza, 2 a Belluno, 2 a Rovigo. (ANSA).