Ratzinger: Zaia, un Pontefice dal tratto molto umano

(ANSA) - VENEZIA, 31 DIC - "Conservo un bellissimo ricordo di Papa Benedetto XVI: in particolare quando, nel 2011, ho avuto modo di incontrarlo in occasione della sua visita pastorale a Venezia". Così il Presidente della Regione Luca Zaia commenta la scomparsa del Papa emerito Benedetto XVI. "Al di là dell'alta e indiscussa levatura teologica e del ruolo di capo della Chiesa cattolica, ho avuto modo di conoscerne e apprezzarne il tratto umano - aggiunge - . È un Papa che resterà sempre nei nostri pensieri. Un Pontefice che ha avuto un impegno importante, raccogliendo l'eredità e l'affetto della gente di Papa Giovanni Paolo II, che è stato un'icona, in un pontificato durato oltre 26 anni". (ANSA).