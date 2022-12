Nordio, intercettazione è strumento non prova

(ANSA) - VENEZIA, 17 DIC - "Bruxelles sta dimostrando quello che avevamo fatto con il Mose, che è l'ultima inchiesta che ho coordinato. Le intercettazioni devono essere solo uno strumento per la ricerca della prova e non la prova in sé". Lo ha detto stamane a Venezia il ministro della Giustizia, Carlo Nordio.

"Come avvenuto quella volta, - ha aggiunto il Guardasigilli - grazie alle intercettazioni e ai pedinamenti si è trovata la prova del reato che, fermo restando la presunzione di innocenza, è stata la somma di danaro in possesso di questi signori".

