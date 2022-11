Fondazione Otb, bando di 300mila euro per enti non profit

(ANSA) - BREGANZE, 29 NOV - Un doppio bando che mette a disposizione 300.000 mila euro per sostenere organizzazioni non profit che si impegnano per garantire un futuro migliore ai più svantaggiati è stato aperto dalla Fondazione Otb di Renzo Rosso.

Una decisione assunta dato l'aggravarsi di molte situazioni di crisi nel mondo, comprese le situazioni di molti tra i cittadini più deboli nel nostro Paese. "Otb Foundation, da sempre attiva in prima linea nel campo della solidarietà- spiega una nota - ha deciso che oggi più che mai non si può stare fermi a guardare, ma che bisogna agire".

Si è aperta così la terza edizione di "Brave Action for a better World", con doppio bando che vede aumentare l'impegno della Fondazione: 300mila euro, a sostegno degli Empori Solidali in Italia e l'Empowerment femminile e giovanile nel mondo. Tema portante è della lotta alla povertà, ampliando l'accesso a beni e servizi di base per individui e famiglie sul territorio nazionale e l'empowerment femminile e giovanile, per migliorare la vita e il futuro delle donne e dei giovani che vivono in condizione di esclusione e privazione della libertà. I due bandi sono aperti da oggi e fino al 26 gennaio 2023. (ANSA).