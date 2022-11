Maltempo: l'inverno sulla Marmolada, minima di -16,4 gradi

(ANSA) - BELLUNO, 20 NOV - L'inverno é finalmente arrivato sulla Marmolada dove stamane il termometro é sceso a -16,4 gradi sotto zero, portando in alta quota la prima forte brinata della stagione.

Lo si apprende dalla rete di rilevamento meteomarmolada.it, che ha le webcam e gli strumenti meteo a Punta Penia, a oltre 3300 metri di quota.

Dopo il miglioramento del tempo, in questo weekend, da martedì sono previste forti nevicate in quota, che potrebbero portare un accumulo di 70-80 centimetri di manto bianco. (ANSA).