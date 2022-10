Vela: tutto pronto per la 15/a edizione della Veleziana

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Si preannuncia una Veleziana-record questo fine settimana a Venezia. Oltre 250 i concorrenti che prenderanno parte al classico appuntamento autunnale di vela d'altura, organizzato dalla Compagnia della Vela con il patrocinio della Marina Militare, del Comune di Venezia e con il supporto di Vento di Venezia. La regata, che si disputa in Laguna la terza domenica di ottobre, è una festa per lo sport e chiude una settimana importante per la vela del Nordadriatico; segue, infatti, la Barcolana di Trieste. Oltre ai professionisti sui Maxi, tanti gli appassionati che affolleranno la linea di partenza domenica mattina alle ore 11 davanti al Lido con destinazione il Bacino San Marco. Nel fine settimana sono inoltre previsti altri eventi velici collaterali: domani e domenica sono attesi oltre 60 Dinghy 12' per la 4/a edizione della Veleziana Dinghy 12' Cup, co-organizzata con l'Associazione Velica Lido. Infine, sempre domenica 16 ottobre, le tradizionali vele al terzo correranno accanto alla flotta della Veleziana per una sfida a loro dedicata: la Veleziana al Terzo. (ANSA).