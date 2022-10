Accoltella coetaneo, ragazzo 19enne fermato nel trevigiano

(ANSA) - TREVISO, 04 OTT - Un giovane di 19 anni, residente a Pieve di Soligo (Treviso), è stato fermato la scorsa notte dai carabinieri perché ritenuto responsabile di un'aggressione avvenuta ai danni di un coetaneo, rimasto ferito al collo da una coltellata. Il ferito è stato ricoverato all'ospedale di Conegliano, e non è in pericolo di vita. Il diciannovenne, conoscente dell'aggredito, è stato individuato poco lontano e trovato in possesso di un coltello a serramanico, probabilmente usato per compiere il gesto. (ANSA).