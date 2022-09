Premio Masi 2022 a Procuratoria della Basilica di San Marco

(ANSA) - VERONA, 28 SET - Proclamati i vincitori del 41/o Premio Masi. Sono la Procuratoria della Basilica di San Marco a Venezia "per il suo contributo alla preservazione dei valori della 'Civiltà Veneta'" e il "Great Wine Capitals Global Network" - rete delle Grandi Capitali del Vino Mondiali - "per l'attuale fondamentale contributo alla 'Civiltà del Vino'". In una nota la Fondazione Masi sottolinea che l'edizione 2022 del Premio Masi "è del tutto straordinaria: infatti vede conferiti solo due riconoscimenti con il Premio Interazionale Grosso D'Oro Veneziano, la massima onorificenza assegnata dalla Fondazione Masi".

Il Premio consiste nella moneta aurea veneziana, simbolo di uno spirito virtuoso di scambio tra popoli, e viene consegnata alle due istituzioni per aver contribuito a diffondere un messaggio di cultura nel mondo, generando solidarietà, progresso civile e pace". La Presidente di Fondazione Masi, Isabella Bossi Fedrigotti ha spiegato: "Nell'anno della 250esima Vendemmia nel Vaio dei Masi il Consiglio di Fondazione ha pensato di unire eccezionalmente nel Grosso d'Oro Veneziano il Premio Civiltà Veneta e il Premio Internazionale Civiltà del Vino, a significare che oggi è il momento di onorare gli emblemi della Civiltà Veneta e della Cultura del Vino con il nostro massimo riconoscimento".

"Dopo i 40 anni del nostro Premio, quest'anno ci attende un festeggiamento non meno importante, con due eventi che si congiungono nel segno della Civiltà Veneta: la 250/a vendemmia, una ricorrenza che ci rammenta e consolida il nostro legame con il territorio e con quella Civiltà Veneta che è alla base della storia imprenditoriale di Masi Agricola - e il Premio Masi che sin dalle origini valorizza e porta nel mondo il rinnovarsi delle eccellenze delle Venezie" ha detto Sandro Boscaini, presidente di Masi Agricola e vice presidente della Fondazione Masi. (ANSA).