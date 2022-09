Milano-Cortina: Malagò, nomina dell'ad? spero prima possibile

(ANSA) - MILANO, 20 SET - La nomina dell'amministratore delegato della Fondazione Milano-Cortina 2026 "auspichiamo che avvenga il prima possibile per evidenti motivi". Così il presidente del Coni e della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, durante un evento presso la sede di Deloitte a Milano.

A chi gli chiede se la nomina slitterà con il prossimo governo, Malagò si limita a dire: "non posso rispondere, ma sicuramente c'è condivisione da parte degli stakeholder e della politica. Poi formalmente quando avverrà non lo so" (ANSA).