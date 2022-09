Giornata delle Ville Venete: 50 aprono le porte ai turisti

(ANSA) - VENEZIA, 19 SET - Degustazioni, soggiorni, visite guidate, laboratori, performance, reading, convegni, aperture straordinarie in luoghi solitamente non aperti ai visitatori. E ancora: passeggiate green, yoga, laboratori sull'affresco.

Queste le proposte in calendario.dal 22 al 23 ottobre per la Giornata delle Ville Venete.

Questa prima edizione della manifestazione è declinata in una lunga carrellata di eventi, organizzati per l'intero week end coinvolgendo oltre 50 Ville Venete, sparse tra Veneto e Friuli, che hanno organizzato più di 70 proposte, tra loro organizzate secondo grandi filoni tematici: Heritage, Green; Family, Food; Dream.

Si potrà spaziare dalla bellezza di beni architettonici unici al mondo, alcuni già Patrimonio Unesco, a scenari paesaggistici di inestimabile suggestione. E' un evento organizzato dall'Associazione per le Ville Venete, presieduta da Isabella Collalto de Croÿ, con la collaborazione e il sostegno dell'Irvv, Istituto Regionale Ville Venete, presieduto da Amerigo Restucci, da sempre impegnati nella tutela, salvaguardia e valorizzazione di questo museo diffuso: oltre 4.000 ville ubicate tra le regioni del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia. Di queste, ben 800 sono oggi aperte al pubblico.

Le Ville aderenti al progetto, organizzate per Regione e Provincia di appartenenza, così come tutte le esperienze attivate sono promosse e prenotabili al sito www.giornatavillevenete.it L'evento è patrocinato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e da Regione Veneto. (ANSA).