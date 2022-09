Motori: trofeo eleganza per auto storiche di Aci e Pesavento

(ANSA) - VICENZA, 12 SET - Gioielli a quattro ruote in una cornice d'eccezione per festeggiare i 30 anni della Pesavento srl. Sono state 25 le vetture protagoniste del "Pesavento 30 Journey -Trofeo d'eleganza per auto storiche Città del Palladio", evento realizzato dalla Pesavento in partnership con l'Automobile Club Vicenza e la Scuderia Palladio, con il patrocinio della Regione del Veneto, del Comune e della Provincia di Vicenza.

Tra tutte le auto in esposizione sono state votate dalla giuria le vincitrici di ognuna delle cinque categorie previste. Il premio assoluto è andato alla Jaguar E Type del 1962: per tutti gli appassionati dei fumetti quella guidata da Diabolik, rigorosamente nera, acquistata dal Canada e tornata a luccicare dopo cinque anni di restauro.

"E' per noi un onore ed un piacere unire il nome di Aci Vicenza a quello di Pesavento, azienda nota in tutto il mondo per le sue creazioni. E l'idea di accostare i gioielli a vetture che rappresentano a loro volta un qualcosa di unico per design ed eleganza credo che possa testimoniare un binomio di fascino e di grande attrattiva", ha commentato il presidente di Aci Vicenza Luigi Battistolli. Al suo fianco il vice presidente di Aci Vicenza nonché due volte campione del mondo rally Miki Biasion: "L'automobile non è solo bellezza, ma è anche storia e design.

Noi italiani lo sappiamo bene, e quindi quale migliore abbinamento tra automobili e gioielli. Credo che questo possa essere il primo di tanti altri successi per un binomio che si dimostra vincente". (ANSA).