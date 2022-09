Cdp: via libera a cessione ex Ospedale al Mare Lido Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 12 SET - Cassa Depositi e Prestiti ha accettato l'offerta vincolante presentata dall'imprenditore tedesco Frank Gotthardt, fondatore e presidente di CompuGroup Medical, per l'acquisto del complesso denominato Ex Ospedale al Mare al Lido di Venezia.

CompuGroup Medical è azienda leader a livello mondiale nel settore della sanità digitale con un fatturato di 1,025 miliardi di euro nel 2021, presente in 56 paesi nel mondo con oltre 8.500 dipendenti, di cui più di 600 in Italia.

Scopo dell'acquisizione dell'ex Ospedale al Mare è quello di dare vita al progetto "Mare", un "eHealth Technopark" ossia un parco tecnologico dedicato all'innovazione e alla ricerca nella sanità digitale e finalizzato allo sviluppo, applicazione e commercializzazione di applicazioni innovative e di intelligenza artificiale per il settore medicale. (ANSA).