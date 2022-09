Venezia: sfida a remi in laguna, domenica la Regata Storica

(ANSA) - VENEZIA, 02 SET - Ritorna la tradizione della voga veneta in Canal Grande, a Venezia. Come ogni anno, anche nel 2022 la Regata Storica porterà imbarcazioni che celebrano il percorso millenario della città lagunare sotto agli occhi di turisti e residenti. Domenica 4 settembre sport e rievocazione storica si abbracceranno, perché da un lato c'è l'evento clou della voga alla veneta, dall'altro la celebrazione della città dal punto di vista più naturale, quello dell'acqua.

La regata sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 dalle ore 17.35 e in diretta radio sulle frequenze di Radio Venezia FM 92.4 - 103.5 dalle ore 15.45. Prima si terrà il corteo storico dalle ore 16.00, e poi, a partire dalle ore 16.30, sarà la volta delle competizioni nelle diverse categorie.

Si partirà quindi con le Maciarele Senior (fino a 14 anni), Schie (fino a 10 anni) e Maciarele Junior (fino a 12 anni). Alle 16.50 sarà la volta della regata dei "Giovanissimi su Pupparini a due remi", alle 17.10 le protagoniste saranno le caorline a sei remi e, a seguire, alle 17.40 saranno le "Donne su Mascarete a due remi". Il clou sarà, come sempre, la regata conclusiva, quella dei "Gondolini a due remi", le "Formula uno della laguna" alle 18.10.

Inoltre, si potrà assistere alla "Sfida remiera internazionale delle università" su galeoni a otto remi che vedrà gareggiare l'imbarcazione delle due università veneziane - Ca' Foscari e Iuav - con le università di Harvard, Vienna e Warwick. (ANSA).