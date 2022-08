Burgo: cede lo stabilimento di Duino al gruppo Mondi

(ANSA) - MILANO, 16 AGO - Burgo, il gruppo veneto tra i principali produttori e distributori europei di carte grafiche e speciali cede lo stabilimento di Duino (Trieste) al gruppo Mondi, quotato al London Stock Exchange.

Burgo "rafforza in questo modo il suo piano strategico focalizzando le risorse sullo sviluppo di prodotti ecosostenibili in sostituzione di quelli a base fossile e sul mantenimento dell'attuale leadership sulle carte grafiche", spiega una nota.

Lo stabilimento di Duino, in accordo a quanto stipulato con Mondi, continuerà la produzione di carta patinata con legno per tutto il 2023 garantendo il servizio ai clienti. Burgo Group si occuperà della commercializzazione.

Il closing dell'operazione, soggetto all'avverarsi delle usuali condizioni sospensive e alle approvazioni delle autorità regolatorie, è previsto per la seconda metà dell'anno 2022.

