Vaiolo scimmie, a Venezia effettuate prime tre vaccinazioni

(ANSA) - VENEZIA, 10 AGO - Tre pazienti dell'Ulss 3 di Venezia hanno ricevuto stamani, all'ospedale dell'Angelo di Mestre (Venezia) la prima dose del vaccino anti vaiolo delle scimmie.

I tre, soggetti over 40, non hanno ancora mai contratto l'infezione, sono già stati vaccinati in passato contro il vaiolo comune quindi non dovranno tornare fra quattro settimane per la seconda dose, e la loro vaccinazione è da ritenersi conclusa.

Nell'ultimo mese all'interno del territorio dell'azienda sanitaria veneziana sono stati individuati nove pazienti che hanno contratto e poi manifestato i sintomi del virus. Nessuno di loro è mai stato pericolo di vita e cinque sono guariti. Gli altri quattro si trovano sotto osservazione domiciliare dopo la diagnosi del primario di Malattie infettive, Sandro Panese, e il tracciamento effettuato dall'Igiene pubblica. Tre dei nove casi erano stati ricoverati in via precauzionale tra gli ospedali di Mestre e Venezia, e poi dimessi.

Eccetto un utente che proviene da fuori regione, i nove pazienti sono tutti residenti nell'Ulss 3 Serenissima e provenienti dai distretti di Venezia, Mestre e Mirano-Dolo. Sono uomini tra i 20 e i 50 anni. Sei di loro, i più adulti, hanno fatto da ragazzini la vaccinazione contro il vaiolo. (ANSA).