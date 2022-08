Antonella Benanzato al Carrousel du Louvre a Parigi

(ANSA) - TORINO, 01 AGO - Antonella Benanzato, pittrice, artista, musicista, giornalista professionista, originaria di Padova, parteciperà con l'opera 'L'immaginario del profeta #2' al Premio Artisti Contemporanei al Carrousel du Louvre a Parigi, alla Fiera d'Arte Mercato Art Shopping Louvre, dal 21 al 23 ottobre. Si tratta di una manifestazione internazionale, luogo di incontro di acquirenti - dirigenti, commercianti d'arte, interior design, architetti e direttori di musei - provenienti da tutto il mondo. La sua opera è stata selezionata da una commissione di esperti. In palio ci sarà un premio per i primi tre classificati.

Benanzato è stata selezionata con altre due opere - 'Anarchia dell'ordine' e 'La danzatrice' - anche al Swiss Art Expo Zurich 4.0 di Zurigo che si svolgerà dal 24 al 29 agosto negli spazi della Stazione di Zurigo.

"All'età di quattro anni mi sono avvicinata alla tastiera del pianoforte, affascinata dal suono e che mi rimandava all'immagine del colore. Ho iniziato a studiare il pianoforte a 5-6 anni e a 7 scrivevo piccole composizioni a cui affiancavo sempre il disegno di quella musica, per me erano un tutt'uno, e sono sempre rimaste tali. Sono passata dal figurativo poi all'astratto perché rappresenta meglio la mia visione. Il colore, come il suono è una vibrazione", spiega Benanzato.

(ANSA).