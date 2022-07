Venezia, 5 i film italiani in concorso

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Sono 5 i film italiani in gara per il Leone d'oro alla 79/a Mostra del cinema di Venezia (31 agosto - 10 settembre), la cui selezione è stata annunciata dal direttore artistico Alberto Barbera con il presidente della Biennale Roberto Cicutto. Si tratta di IL SIGNORE DELLE FORMICHE di Gianni AMELIO con con Luigi Lo Cascio, Elio Germano, Sara Serraiocco, BONE AND ALL di Luca GUADAGNINO con Timothée Chalamet, CHIARA di Susanna NICCHIARELLI con Margherita Mazzucco MONICA di Andrea PALLAORO, L'IMMENSITA' di Emanuele CRIALESE con Penelope Cruz. (ANSA).