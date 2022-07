Venezia: a Orizzonti Ti mangio il cuore di Mezzapesa con Elodie

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Ci sarà anche Elodie in gara alla 79/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. La cantante è protagonista nel nuovo film di Pippo Mezzapesa dal titolo Ti Mangio il Cuore, che è stato selezionato per la sezione Orizzonti.

Accanto ad Elodie, al suo debutto cinematografico, Francesco Patanè. Nel cast anche Francesco Di Leva, Lidia Vitale, Giovanni Trombetta, Letizia Pia Cartolaro, Giovanni Anzaldo, Gianni Lillo, Brenno Placido, Tommaso Ragno e la partecipazione straordinaria di Michele Placido.

"Emozionata", scrive Elodie sui social all'annuncio della presenza di Ti Mangio il Cuore a Venezia.

"Sono molto contento di presentare a Venezia un film a cui sono profondamente legato, una storia d'amore e vendetta, di sentimento e annientamento - ha affermato il regista -. Amore, morte, criminalità, elementi magnetici e magmatici che ho sentito da subito di dover raccontare in bianco e nero, per i contrasti netti e inesorabili: erano questi i colori di una storia contemporanea, eppure così profondamente primordiale".

Prodotto da Indigo Film con Rai Cinema in collaborazione con Paramount+, il film uscirà in sala il 22 settembre distribuito da 01 Distribution e sarà poi disponibile da gennaio 2023 in esclusiva su Paramount+.

Liberamente tratto dall'omonimo libro di Carlo Bonini e Giuliano Foschini edito da Giangiacomo Feltrinelli Editore, Ti Mangio il Cuore ha la sceneggiatura firmata da Antonella W.

Gaeta, Pippo Mezzapesa e Davide Serino. (ANSA).