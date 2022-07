Reyer Venezia, da Mosca arriva guardia Usa Freeman

(ANSA) - VENEZIA, 21 LUG - L'Umana Reyer Venezia ha raggiunto un accordo con Allerik Freeman, guardia americana di 1 metro e 90, 28 anni, proveniente dal Cska Mosca. Nato a Norfolk, in Virginia, Freeman cresce a Charlotte dove frequenta l'Olympic High School. Al College gioca per quattro stagioni a Baylor University con cui raggiunge le Sweet 16 dell'Ncaa nel 2017.

Nella stagione 2017/18 gioca a North Carolina State in 32 partite del campionato Ncaa.

Nel luglio 2018 disputa la Summer League con la maglia dei Sacramento Kings prima di iniziare la sua carriera professionistica in Europa con l'Alba Fehervar, in Ungheria, con 29 partite e 14,8 punti di media, disputando anche la Fiba Europe Cup. Si trasferisce quindi in Turchia, al Frutti Extra Bursaspor, poi ai cinesi dello Shenzhen Leopards nel gennaio 2020. Nella stagione 2020/21 fa il suo debutto in Eurolega con l'Asvel Lyon-Villeurbanne (18 partite e 7,4 punti di media), poi a gennaio 2021 torna in Cina per una breve esperienza con i Qingdao Eagles.

Nell'ultima stagione torna al Frutti Extra Bursaspor, e infine nei primi giorni di febbraio lo acquista il Cska con cui gioca 14 partite di Vtb League, con una media di 6,3 punti col 47,2% da tre e il 95% ai liberi. (ANSA).