Covid: Veneto, 8.490 contagi e 8 vittime in ultime 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 21 LUG - E' un dato ancora molto alto, 8.490 contagi, quello dell'andamento quotidiano del Covid in Veneto, pur se in calo rispetto a ieri (9.234). Nelle ultime 24 ore si registrano anche 8 vittime. Il bollettino della Regione aggiorna così a 2.036.843 il dato delle infezioni totali dall'inizio della pandemia, e a 14.977 quello dei decessi. In aumento il numero degli attuali positivi, 107.725 (+1.269), e restano quasi invariati i dati ospedalieri, che vedono però il totale dei ricoverati sopra quota 1.000. I malati Covid ricoverati nei reparti ordinari sono 1.007 (+11), quelli nelle terapie intensive 44 (-6). (ANSA).