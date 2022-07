Covid: Veneto, 10.885 nuovi casi e 5 vittime in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 13 LUG - Sono 10.885 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, con il totale dei contagi che arriva a 1.969.622. Il Bollettino regionale segnala 5 vittime, per un totale di 14.890 dall'inizio della pandemia.

Prosegue la salita degli attuali positivi, che restano oltre quota centomila, e sono 103.124, 2.064 in più rispetto a ieri.

Sostanzialmente stabile la situazione clinica, con 908 ricoveri in area non critica (+3) e invariati a 46 in terapia intensiva.

La campagna vaccinale non segna accelerazioni, con 729 dosi somministrate ieri, di cui 679 dosi booster. (ANSA).