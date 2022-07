Cdp: a Venezia nuovo Ufficio territoriale, il terzo in Veneto

(ANSA) - VENEZIA, 11 LUG - E' stato inaugurato oggi nel chiostro del Museo M9 di Mestre (Venezia) il nuovo ufficio territoriale di Venezia di Cassa Depositi e Prestiti, il terzo in Veneto dopo Verona e Padova, che sarà condiviso con Sace, il gruppo assicurativo-finanziario controllato dal Mef specializzato nel sostegno alla competitività delle imprese italiane.

Nell'ambito della terza tappa del Roadshow di Cdp a Venezia sono stati presentati gli strumenti e i progetti del Gruppo a favore di imprese e Pubblica Amministrazione per affrontare le sfide legate allo sviluppo sostenibile, all'implementazione del Pnrr, alla rigenerazione urbana, alla digitalizzazione e al miglioramento della coesione sociale.

Alla presenza di Giovanni Gorno Tempini, Presidente di Cdp e Dario Scannapieco, Amministratore Delegato e Direttore Generale, sono intervenuti tra gli altri Alessandra Ricci, Amministratore Delegato di Sace, Francesco Calzavara, Assessore al Bilancio della Regione Veneto, Michele Zuin, Assessore al Bilancio del Comune di Venezia, Michele Bugliesi, presidente della Fondazione di Venezia, Tiziana Lippiello, Rettrice dell'Università Ca' Foscari, Mario Conte, Presidente di Anci Veneto ed Enrico Carraro, presidente di Confindustria Veneto.

Per valorizzare il patrimonio culturale e artistico del Gruppo Cdp, in ogni ufficio territoriale di Cassa verrà allestita una mostra dedicata al racconto della vita industriale. In quello di Venezia verrà esposto "Sguardi d'Industria", un dialogo tra il pittore Emilio Vedova - presente nella collezione Cdp con l'opera "Composizione" del 1961 - e una sequenza di fotografie scattate sul territorio tra gli anni Trenta e gli anni Settanta, selezionate dall'Archivio fotografico del Gruppo. (ANSA).