Marmolada: i dispersi scendono a cinque

(ANSA) - CANAZEI (TRENTO), 05 LUG - E' sceso a cinque il numero di dispersi nel disastro della Marmolada, secondo quanto apprende l'ANSA.

Il bilancio, provvisorio, è di sette corpi recuperati, di cui quattro riconosciuti, due in fase di riconoscimento e uno che rimane sconosciuto. L'ultima vittima riconosciuta ufficialmente è una persona residente in Trentino. Sono otto le persone ferite, di cui una dimessa.

Domani è in previsione una riunione operativa presso la Procura della repubblica di Trento. (ANSA).