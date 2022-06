Bankitalia: in Veneto 300 mila famiglie a rischio povertà

(ANSA) - VENEZIA, 29 GIU - In Veneto ci sono 300 mila famiglie che, a causa dell'inflazione e, in particolare, dell'aumento delle bollette energetiche e dei costi alimentari, sono considerate a rischio povertà per l'ulteriore compressione dei consumi da affrontare nei prossimi mesi. E' quanto è emerso oggi Venezia durante la presentazione del rapporto di Bankitalia "L'economia del Veneto, curato dal ricercatore Vanni Mengotto.

Si tratta, è stato spiegato, del 15% del totale di famiglie venete appartenenti alla fascia di chi già esprime i consumi più contenuti e che, a livello nazionale, è valutato intorno al 20%.

Per questa ripartizione, il peso dell'aumento di costi di beni non rinunciabili, quali gas, energia elettrica e generi alimentari, è in proporzione superiore rispetto alle altre categorie di famiglie e dunque la circostanza potrebbe riflettersi su un'ulteriore diminuzione di spese per vestiario o tempo libero. (ANSA).